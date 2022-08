UEFA UEFA: Massimo Nanni Delegato in Armenia per la Futsal Champions League

UEFA: Massimo Nanni Delegato in Armenia per la Futsal Champions League.

Inizia ufficialmente oggi il Gruppo C del Turno Preliminare di UEFA Futsal Champions League – di stanza a Yerevan. Nella capitale armena, Massimo Nanni svolgerà il ruolo di UEFA Futsal Delegate: oltre ai padroni di casa dello Yerevan, in campo nel tardo pomeriggio contro i lettoni del Petro-w, anche London Helvecia ed Europa. Le formazioni rappresentanti Inghilterra e Gibilterra inaugureranno alle 14:00 il torneo, che si svilupperà in due ulteriori giornate fissate per domani e sabato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: