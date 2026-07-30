Uefa, muro contro Infantino. i 55 paesi membri dicono no all'unanimità

La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate sono unite. "Respingiamo all'unanimità e in modo inequivocabile la proposta della FIFA di trasferire quote di proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni FIFA a investitori privati. A seguito della riunione straordinaria svoltasi questo pomeriggio, anche la FSGC si allinea alla nota emessa dalla UEFA.

Il messaggio è netto: "Il Mondiale non è in vendita". Nel comunicato congiunto, la UEFA denuncia la mancanza di trasparenza con cui è stata elaborata la proposta e ribadisce che il patrimonio del calcio mondiale non può essere trasformato in un asset finanziario. La presa di posizione apre uno scenario senza precedenti.

Le 55 federazioni europee hanno infatti annunciato che nessuna nazionale UEFA parteciperà alle competizioni FIFA finché il progetto resterà sul tavolo, chiedendone il ritiro definitivo e garanzie vincolanti che simili iniziative non vengano riproposte in futuro. Per Infantino si tratta della più dura contestazione da quando guida la FIFA: il fronte europeo, questa volta, si è presentato compatto, dando vita a uno scontro istituzionale che potrebbe ridefinire gli equilibri del calcio mondiale.







