CALCIO SAMMARINESE Uefa: Podeschi e Nanni designati in Francia e Romania

Un giovedì con l’inno della Conference League in sottofondo per Stefano Podeschi, designato come Uefa Referee Observer della sfida di questo pomeriggio fra Rennes e Leicester, valevole per i sedicesimi di finale di ritorno della terza competizione continentale per club. Podeschi dovrà sovrintendere alla direzione di gara della squadra capitanata dal greco Sidiropoulos, in un match che andrà in scena al Roazhon Park di Rennes a partire dalle 18:45. C’è una missione europea in corso anche per Massimo Nanni. L’Uefa Delegate per il futsal è attualmente in Romania per fare da mentor al Delegato designato per il Gruppo 5 delle qualificazioni all’Europeo Under 19 (Main Round). Alla City Hall Arena di Târgu Mureș saranno in azione, fino a domani, Slovacchia, Georgia e appunto Romania, mentre la quarta squadra originariamente iscritta, la Russia, è stata esclusa per le vicende tristemente note. Come mentor, Nanni ha prestato servizio in occasione del Match di ieri, quando i padroni di casa hanno battuto la Georgia 3-2 al termine di un confronto dalle mille emozioni.

