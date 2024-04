UEFA UEFA: Podeschi tocca 150 gare da Osservatore Arbitrale Ieri sera era alla gara di andata dei quarti di UEFA Europa Conference League tra Bruges e PAOK Salonicco

Stefano Podeschi è stato designato in qualità di Osservatore Arbitrale UEFA per la gara di andata dei quarti di UEFA Europa Conference League tra Bruges e PAOK Salonicco, disputata ieri sera in Belgio e terminata con il successo dei padroni di casa per 1-0. L’incontro è stato diretto dall’internazionale tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Seidel e Foltyn e dal quarto ufficiale Jablonski.

Per Podeschi si è trattata della gara numero 150 supervisionata in qualità di Osservatore Arbitrale UEFA, un traguardo decisamente fuori dal comune.

