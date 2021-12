Uefa Regions’ Cup: San Marino andrà in Bulgaria

Anche la Uefa Regions’ Cup fra gli oggetti dell’intensa giornata di sorteggi in quel di Nyon. San Marino ha “perso”, causa Covid, il girone casalingo che si sarebbe dovuto disputare nel 2020 e di fatto la Rappresentativa dilettantistica territoriale – che nel nostro caso, come in quello di Malta, è di carattere nazionale – biancoazzurra non gioca una gara ufficiale dal giugno 2018, quando disputò l’Intermediate Round in Repubblica Ceca. Dopo molte peripezie dovute alla pandemia – tra le quali l’annullamento dell’edizione 2020-21 - ora qualche certezza: la NAT San Marino sarà in campo dal 25 al 31 ottobre 2022 contro le Selezioni territoriali di Irlanda del Nord, Romania e Bulgaria, con quest’ultima deputata a fare gli onori di casa. Grazie all’ottimo coefficiente maturato nella competizione, anche stavolta San Marino inizierà il suo cammino dal Turno Intermedio, secondo step della competizione che schiude alle Fasi Finali, cui avranno accesso le vincitrici di ciascuno degli otto gironi. San Marino farà parte del Gruppo 6.

