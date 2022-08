UEFA UEFA: Stefano Podeschi a Malta per i play-off di Conference League

Nuovo impegno internazionale per Stefano Podeschi nel ruolo di Referee Observer. La UEFA ha infatti designato l’ex arbitro internazionale di San Marino per la sfida di ritorno – all’altezza d Play-offs di UEFA Europa Conference League – tra Hamrun e Partizan. Se la qualificazione alla fase a gironi è già in tasca per i serbi, vincenti 4-1 a Belgrado una settimana fa, Podeschi è volato a Malta per valutare la prestazione del team arbitrale danese. A dirigere l’incontro sarà Jakob Kehlet, coadiuvato dagli assistenti Hummelgaard e Skytte, insieme al quarto ufficiale Krogh. La sfida inizierà alle ore 20:00 a Ta’Qali.

