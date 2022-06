CAMPIONATO SAMMARINESE Ufficiale: ecco il nuovo format del campionato sammarinese Le modifiche entreranno in vigore nella prossima stagione sportiva

Le squadre si incontrano con partite di andata e ritorno. La prima classificata al termine del girone unico sarà dichiarata Campione Sammarinese. Le 6 squadre classificate dal 2° al 7° posto al termine della regular season accedono direttamente ai play-off, andando ad occupare la posizione di favore nel tabellone. Le 4 squadre classificate dal 8° al 11° posto si sfidano in spareggi con partita unica (la 8^ incontra la 11^, la 9^ incontra la 10^) con qualificazione della miglior piazzata nella regular season in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari. Le due squadre, risultate vincenti, andranno ad occupare le ultime due posizioni disponibili nel tabellone dei play-off rispettando la posizione di favore ottenuta nella regular season. I quarti di finale e le semifinali si disputeranno in partite di andata e ritorno con qualificazione della squadra miglior piazzata al termine della regular season in caso di parità di punti e della differenza tra le reti segnate e quelle subite nel doppio incontro al termine dei tempi regolamentari. Sono previste le finali per il 2° ed il 3° posto e per il 4° ed il 5° che si giocheranno in gara unica. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano due tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità la vincitrice è decisa ai calci di rigore.

