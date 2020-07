Ufficiale: Fabiana Vecchione alla San Marino Academy

Fabiana Vecchione è una giocatrice della San Marino Academy, l'attaccante, ex Pomigliano entra ufficialmente a far parte della rosa biancoazzurra. Il debutto in serie A con la maglia del Napoli, poi anche futsal e una grande stagione con il Pomigliano in serie C girone D conclusa con la promozione in serie B.

