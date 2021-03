AMICHEVOLE Ufficiale: il 28 maggio Italia - San Marino

Ufficiale: il 28 maggio Italia - San Marino.

Come già anticipato a febbraio, ora arriva l'ufficialità, San Marino giocherà il 28 maggio a Cagliari l'amichevole contro l'Italia di Roberto Mancini. La partita si giocherà alla Sardegna Arena alle 20:45 e rientrerà nelle gare di avvicinamento degli azzurri agli Europei. I precedenti tra le due Nazionali sono due, entrambi terminati per 4-0, nel 1992 e nel 2013, a cui va aggiunta la vittoria per 8-0 della Nazionale "sperimentale" nel maggio 2017 a Empoli.

