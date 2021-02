CALCIO SAMMARINESE Ufficiale: il campionato riparte il 27 e 28 febbraio Mercoledì 24 febbraio, il recupero tra Cosmos e Domagnano

La Federcalcio ha ufficializzato le date della ripresa del campionato sammarinese. Si comincia mercoledì 24 febbraio con il recupero tra Cosmos e Domagnano, valevole per la 6° giornata e rinviata lo scorso 25 ottobre a causa del Covid. Il 27 e 28 febbraio si torna in campo con il programma completo della 7° giornata e si andrà avanti fino al 15esimo turno, ultimo del girone di andata. Non ci sarà il girone di ritorno. Il 2 maggio si giocheranno gli incontri per completare il tabellone delle otto partecipanti ai play-off che avranno inizio il 6 maggio. Quarti di finale e semifinali si giocheranno in gara unica mentre la finale scudetto è prevista per sabato 22 maggio. Diramato anche il calendario della Coppa Titano, i quarti di finale in gara secca sono n programma mercoledì 10 marzo. Le semifinali sono state fissate al 28 aprile; la finalissima il 15 maggio.

