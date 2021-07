La Folgore ha ufficializzato la lista dei 22 giocatori convocati per la doppia sfida di UEFA Europa Conference League contro i maltesi dell'Hibernians. Tanti i volti nuovi, a partire dai due portieri: Giorgi e Lombardi. Si aggiungono anche i difensori Giovanni Bonini e Piero Tamagnini, i centrocampisti Evangelisti, Gioia ed Enrico Golinucci, mentre in attacco la new entry è Yaya Jassey