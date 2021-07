COPPE EUROPEE Ufficiale la lista della Folgore in vista della Conference League

Ufficiale la lista della Folgore in vista della Conference League.

La Folgore ha ufficializzato la lista dei 22 giocatori convocati per la doppia sfida di UEFA Europa Conference League contro i maltesi dell'Hibernians. Tanti i volti nuovi, a partire dai due portieri: Giorgi e Lombardi. Si aggiungono anche i difensori Giovanni Bonini e Piero Tamagnini, i centrocampisti Evangelisti, Gioia ed Enrico Golinucci, mentre in attacco la new entry è Yaya Jassey

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: