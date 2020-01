Ufficiale: ritorno al passato per la formula del Campionato

Come già anticipato da San Marino RTV il prossimo campionato sammarinese si giocherà su girone unico. E' arrivata l'ufficialità da parte della FSGC che ha approvato il cambio di formula. Nella prossima stagione 2020/2021 tutte le 15 squadre si affronteranno in girone unico in gare di andata e ritorno. In totale saranno 30 giornate di stagione regolare, poi il via ai play off. Alla fase finale si qualificheranno 12 delle 15 squadre. Le prime quattro squadre della classifica accederanno alla fase finale da teste di serie e partiranno dai quarti di finale. Le altre 8 squadre si scontreranno negli ottavi di finale con gare di andata e ritorno, che in caso di parità di reti segnate e subite dopo i 180 minuti, qualificheranno al turno successivo la miglior piazzata. Le 8 squadre si sfideranno in base al piazzamento della stagione regolare, quindi 5° contro 12° (6-11, 7-10, 8-9). Solo la finale di campionato non terrà conto della posizione, di fatto aprendo ai supplementari ed eventualmente ai rigori in caso di parità.