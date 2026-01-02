CAMPIONATO SAMMARINESE Ufficiali campi e date fino al 22° turno: le giornate chiave del duello Tre Fiori - Virtus Il campionato riprenderà il 10-11 gennaio, con le sfide a Pennarossa e Libertas. A inizio primavera la sfida scudetto, a meno di sorprese

Dopo una lunga sosta natalizia, il Campionato sammarinese ripartirà nel weekend del 10-11 gennaio, con l'ultima giornata d'andata e la possibilità, per il Tre Fiori, di diventare campione d'inverno. Vero, è un titolo simbolico, ma sarebbe un ulteriore attestato di autostima per i gialloblù, che riprenderanno il proprio percorso dalla sfida alla sorpresa Pennarossa, mentre la Virtus affronterà la Libertas, che attende l'ingresso in rosa di quattro nuovi acquisti.

Il campionato sembra avviato nuovamente a una lotta a due e, con i campi e le giornate di gioco assegnate fino al 22° turno, si possono già cerchiare le date chiave di questo duello. Già probante sarà la prima gara di ritorno, con il Tre Fiori opposto al Cosmos e, soprattutto, la Virtus contro La Fiorita: all'andata, arrivarono un sofferto 1-0 per la capolista e un 2-2 nell'altra gara.

Più agevole la primissima parte del girone di ritorno, almeno sulla carta, per il Tre Fiori, che troverà poi San Giovanni, Juvenes Dogana e San Marino Academy, affrontando il primo big match, sempre che sia ancora tale l'8 febbraio, nella 20^ giornata, contro il Domagnano. Lato Virtus, gli avversari saranno Folgore, Pennarossa, Cosmos e San Marino Academy, prima del 21° turno, in cui potrebbe anche arrivare uno scossone, perché ai gialloblù toccherà la Folgore e ai neroverdi il Fiorentino. Occhio anche alla giornata successiva, l'ultima già definita, con Tre Fiori – Tre Penne, grande occasione per la Virtus, opposta al Faetano.

Altri incontri d'interesse, nei prossimi due mesi, saranno Folgore – Domagnano alla 15^, Domagnano – Cosmos alla 18^, Tre Penne – La Fiorita alla 19^ e Tre Penne – Cosmos alla 20^. Volendo estendere l'analisi anche oltre, la 25a giornata sarà quella della sfida scudetto, a inizio primavera, sempre che una delle due non ceda prima o che un'altra squadra s'inserisca nel duello e sempre in attesa delle date delle semifinali di Coppa Titano.

