Ufficializzato il calendario delle qualificazioni ai mondiali del Qatar

Per bellezza a livello architettonico è forse lo stadio numero 1 al mondo, per capienza il secondo in Europa dopo il Camp Nou di Barcellona. Il Wembley Stadium di Londra con 90 mila posti a sedere, l’impianto situato nel nord della Capitale britannica, non è solo un tempio del calcio mondiale, ma anche un’importantissima sede per concerti ed eventi culturali, oltre ad essere anche il terreno di gioco della Nazionale di rugby inglese. Sono già 3 i precedenti a Wembley tra Inghilterra e San Marino. Quella del 25 marzo, a San Marino festa dell'Arengo, sarà la quarta volta contro la Nazionale della Regina.





I nuovi calendari delle competizioni che riguardano le Nazionali già da qualche stagione, hanno assunto la formula del blocco settimanale. Dal 25 al 31 marzo la Nazionale, manca l'ufficialità, ma ancora di Franco Varrella disputerà 3 incontri. Il 25 a Wembley come detto, il 28 e il 31 in successione Ungheria e Albania al San Marino Stadium. Le qualificazioni si fermeranno per 6 mesi per poi riprendere a settembre e altro blocco di 3. Trasferta ad Andorra il 2 settembre, in casa con la Polonia il 5 e nuovo viaggio in Albania. La chiusura di queste qualificazioni a blocchi di due: 9 ottobre in Polonia il 12 in casa con Andorra. Il finale in novembre in Ungheria il 12 e il ritorno con l'Inghilterra al San Marino Stadium il 15. Un girone affascinante in cui la Nazionale dovrà dimostrare che i recenti progressi in Nations League non sono stati una casualità.