CAMPIONATO SAMMARINESE

Ufficializzato il rinvio della quindicesima giornata

Non c'è attualmente una data di recupero

Ufficializzato il rinvio della quindicesima giornata.

Le abbondantissime precipitazioni a carattere nevoso che hanno caratterizzato l’Epifania in territorio sammarinese hanno ricoperto tutti gli impianti calcistici della Repubblica. Impossibile, allo stato attuale, garantire lo sgombero degli stessi in tempi utili affinché allenamenti e gare ufficiali possano riprendere nei tempi e modi prestabiliti. Pertanto, come anticipato, la Federcalcio di San Marino ha disposto il rinvio a data da destinarsi dell’intera quindicesima giornata di Campionato Sammarinese – originariamente programmata per il fine settimana del 10-11 gennaio 2026.

