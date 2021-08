Ufficialmente al via la nuova stagione del Faetano Presidente Gasperoni: “Rivoluzionato il gruppo per tornare a vincere”

Ufficialmente al via la nuova stagione del Faetano.

Nella splendida cornice della sala dell’Ente Cassa di Faetano sono state presentate ieri pomeriggio la rosa e lo staff della Società Calcio Faetano per questa stagione. Una squadra che è stata praticamente rivoluzionata rispetto a quella dello scorso anno. Di fatto è stato impostato un nuovo ciclo per riportare la società ai vertici del calcio sammarinese. A fare gli onori di casa è stato il presidente Fabio Gasperoni che, dopo aver presentato tutti i dirigenti, ha mostrato i trofei vinti dalla società negli anni. “Il Faetano per anni è stata una società vincente - ha detto - e vogliamo tornare ad esserlo. Per farlo abbiamo rivoluzionato la squadra e creato un nuovo gruppo, giovane e motivato, a partire dallo staff tecnico”. In questo senso è importante la figura di Pietro Tamai, già Direttore sportivo di società professioniste, scelto come consulente per la crescita sportiva.

“Con tutti voi - ha detto rivolgendosi ai ragazzi - abbiamo iniziato un percorso nuovo. Quello che vogliamo è fare risultati ma vi chiedo anche di divertirvi, perché è molto importante”. Seppure assente giustificato, anche il Direttore sportivo Raffaele Barretta ha inviato un messaggio di saluto al gruppo: “Abbiamo costruito praticamente una squadra intera, visto che abbiamo preso 20 giocatori su una rosa di 25. Con il budget a disposizione abbiamo cercato di avere quanta più qualità possibile. Siamo carichi e vogliamo stupire cercando di arrivare ai playoff”. A prendere la parola infine è stato il mister Danilo Girolomoni, che dopo la presentazione ha tenuto il suo primo allenamento sul campo di Faetano: “Voglio innanzitutto ringraziare i dirigenti per la fiducia che hanno riposto in me e nel mio staff. Sono emozionato e curioso di affrontare il campionato sammarinese di cui so che il livello è in crescita”. Poi riferendosi ai giocatori ha sottolineato: “Siete qui perché vi abbiamo scelto e crediamo nelle vostre capacità. Ma non solo. Vi abbiamo scelto anche come persone, perché l’aspetto umano è importantissimo”. Dal punto di vista sportivo la squadra ha già iniziato il periodo di preparazione, guidata dal preparatore atletico Rodrigo Baldelli, e nelle prossime settimane affronterà una serie di amichevoli. La prima sfida è prevista contro il Pennarossa mercoledì prossimo 25 agosto.

