CAMPIONATO SAMMARINESE Ultima di stagione regolare, si decidono 3° posto e abbinamenti negli spareggi Spicca Folgore-Libertas, Tre Fiori e Virtus contro Juvenes e Murata.

Decise la testa di serie n°1, le ammesse direttamente ai playoff e le escluse da tutto, l'ultima di stagione regolare deve assegnare 3° posto e abbinamenti negli spareggi.

Per il terzo se la giocano Tre Fiori e Virtus, appaiate a quota 49: in caso di arrivo alla pari gli scontri diretti premierebbero i gialloblu, ai quali basta battere una Juvenes/Dogana già fuori per assicurarsi il piazzamento. Viceversa, la Virtus – comunque già certa di evitare gli spareggi – deve tifare JD e cercare il successo col Murata. Murata che facendo punti potrebbe soffiare l'11° posto al San Giovanni, impegnato con un Domagnano che è e resterà per forza 10°.

Avvincente la lotta per determinare le posizioni dalla quarta alla ottava. Qui c'è lo scontro diretto tra Libertas e Folgore, rispettivamente al 7° e all'8° e divise da un punto. Entrambe sono ancora in corsa anche per il 6° posto del Faetano, a sua volta a una lunghezza dal Pennarossa 5°. Entrambe impegnate con le altre due squadre rimaste fuori dagli spareggi: il Penna contro il Cosmos, il Faetano contro il Cailungo.

Ininfluente sotto ogni punto di vista la partita tra La Fiorita e Fiorentino: visto il riposo del Tre Penne e gli scontri diretti a favore, Montegiardino è già sicura del primato, i rossoblu invece non possono più schiodarsi dal 9° posto.

