CAMPIONATO SAMMARINESE Ultima giornata, restano da decidere alcune posizioni play off Grande festa a Dogana per la Virtus. Al club di Acquaviva attraverso il cerimoniale verrà consegnato il trofeo che vale il secondo scudetto consecutivo

Il programma dell'ultima giornata prevede Cosmos – San Marino Academy; Folgore – Domagnano; Tre Fiori – San Giovanni; Tre Penne – Juvenes/Dogana, queste quattro partite si giocano domani alle 15. Sempre sabato ma Alle 18.15 il derby di Borgo Maggiore Libertas – Cailungo. Domenica tre sfide tutte alle 16; Faetano – Fiorentino; La Fiorita – Murata; e Pennarossa – Virtus con il club di Acquaviva che festeggerà con il trofeo in mano il secondo meritatissimo scudetto consecutivo. La classifica ci dice che sono solo da assegnare le posizioni che poi conteranno per i play off, ossia in base ai risultati occorre ancora stabilire chi occuperà la quinta, attualmente il Cosmos; la sesta momentaneamente del San Giovanni e la settima occupata dal Tre Penne.

Stesso discorso per gli spareggi play off dove, le combinazioni che arriveranno dopo l'ultima giornata, potrebbero cambiare le coppie. Oggi le sfide in gara secca per proseguire nel sogno europeo sarebbero: Fiorentino – Juvenes/Dogana e Murata – Faetano, ossia ottava contro undicesima e nona contro decima, ma come detto gli ultimi 90 potrebbero cambiare gli scenari. Già in vacanza a prescindere Domagnano, Libertas, Cailungo. Si giocano invece la scomoda ultima posizione San Marino Academy e Pennarossa.

