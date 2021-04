Ultimi 90 minuti di stagione regolare

Ultimi 90 minuti di stagione regolare.

15' giornata decisiva per definire le posizioni finali e la relativa griglia play off. Si parte domani pomeriggio dalle 15 con le prime quattro partite: Tre Fiori-Tre Penne a Montecchio, Domagnano-Folgore a Acquaviva, Pennarossa-Faetano a Fiorentino, Murata-Cosmos a Domagnano. Domenica i tre posticipi: Juvenes/Dogana- Cailungo a Fiorentino, Fiorentino-Libertas a Domagnano, Virtus-La Fiorita a Montecchio. Riposa il San Giovanni. Dopo l'ultima giornata di stagione regolare, domenica 2 maggio è previsto il primo turno dei play off.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: