Un anno di calcio sammarinese al Titanus Museum. Tura: "È stato benaugurante"

Quando la Federcalcio sammarinese, il 14 novembre 2024, inaugurò la sezione del Titanus Museum dedicata alla storia del calcio nostrano, intitolandola Sfidare l'impossibile, difficilmente si sarebbe aspettata che quella sfida i ragazzi di Cevoli l'avrebbero vinta nel giro di pochi giorni. Invece, a un anno di distanza, la mostra multimediale si è già arricchita di un altro capitolo glorioso. E così, insieme alla direzione del museo, i vertici della federazione hanno festeggiato il primo compleanno di quella sezione, che narra del calcio “più coraggioso del mondo”, attraverso cimeli e proiezioni.

"Il nostro scopo era quello di far conoscere la nostra storia tramite un sistema innovativo come quello che ci aveva proposto il Titanus Museum - commenta Marco Tura, presidente della Fsgc -. In realtà, poi, siamo andati a fare una competizione che non ci aspettavamo potesse finire in quel modo e oggi siamo in Lega C della Nations League. Un miracolo, che parte da questa iniziativa".



Il direttore della galleria, Dennis Guerra, ha spiegato come tutto sia nato allo scopo di raccontare le eccellenze del Paese, cosa che ha reso il Titanus Museum una sorta di ambasciatore di San Marino nel mondo, mentre il direttore del Dipartimento Turismo, Filippo Francini, ha definito questa esposizione uno dei modi per mostrare in maniera positiva l'immagine di San Marino.

"È difficile fare dei pronostici per il futuro - prosegue Tura, parlando di come si aspetta che continui la storia del calcio sammarinese -. Noi siamo consapevoli della nostra realtà e, confidando nelle conoscenze e nelle abilità delle persone che lavorano nel calcio sammarinese, pensiamo di poter perlomeno mantenere il livello che abbiamo ottenuto e poi di cogliere tutte quelle occasioni che ci presenteranno. L'ultima novità stratosferica è che, se dovesse incastrarsi una serie di situazioni, potremmo addirittura giocare i play-off per le qualificazioni mondiali. Io ho un po' di reticenza a crederlo, perché sarebbe qualcosa di veramente fuori dal comune, però mai dire mai: le cose succedono perché sono state fatte bene".







