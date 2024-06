FUTSAL Un anno nel segno di Fiorentino e Folgore

Il Fiorentino si prende Scudetto e Champions League. Lo fa con l'avversario di sempre, la Folgore, in quello che ormai è il "Clasico" del futsal sammarinese. Finale bellissima, Multieventi strapieno. E Folgore avanti. Esattamente il contrario di quanto successo in Titano Futsal Cup quando il Fiorentino sopra di 2 era stato prima rimontato, poi battuto ai rigori. Stavolta il sorpasso arriva prima dell'intervallo e poi i rossoblu restano anche in 4, ma ci mettono il cuore e la Folgore non è fortunata perché dirà giustamente il tecnico Zonzini "quando le partite sono così belle ed equilibrate, si decidono per un dettaglio". E dettaglio è stato. Ha meritato il Fiorentino, come la Folgore si era meritata la Coppa. E c'è da aggiungere come le gare giocate indoor, in questo caso al Multieventi, migliorino non solo il colpo d'occhio, ma anche e soprattutto la qualità del gioco. Quando sarà pronto il Palazzo del Futsal tutto il movimento sarà pronto per il salto di qualità. Per il momento in Champions ci ritorna il Fiorentino che dovrà decidere anche il nome del prossimo allenatore dopo che Michelotti ha considerato concluso il suo triennio.





Nel servizio l'intervista all'allenatore del Fiorentino Matteo Michelotti

