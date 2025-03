Un’autorete, due rigori, la Romania vince 5-1. Gol di Zannoni

Nella seconda partita del girone di qualificazione ai mondiali 2026 la nazionale di San Marino cede 5-1 allo Stadium contro la Romania.

Ospiti che sbloccano la sfida con un’autorete di Cevoli in apertura di frazione per raddoppiare in chiusura di tempo con Popescu.

Nella ripresa il tris di Razvan Marin su rigore al 55’. San Marino trova la rete con Samuele Zannoni al 67’. Poker rumeno ancora su rigore di Hagi, poi definito 5-1 nel recupero con Alibec.





Ufficiali le formazioni di San Marino-Romania, seconda gara del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Rispetto a Cipro, due cambi per Cevoli: esordio assoluto per il portiere del Fossombrone Amici (al posto dell'infortunato Colombo), mentre come terzino destro Giacomo Benvenuti sostituisce Fabbri.



San Marino (4-3-3): Amici; G. Benvenuti, Cevoli, T. Benvenuti, Tosi; A. Golinucci, Capicchioni, Zannoni; Contadini, Nanni, Berardi

Romania: (4-3-3): Moldovan; Ratiu, Popescu, Burca, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Hagi