CAMPIONATO SAMMARINESE Un bel pari tra Domagnano e Pennarossa Allo Stadio Ezio conti di Dogana, i giallorossi vanno in vantaggio con Bonetti, i biancorossi pareggiano al 90' con un'autorete.

Domagnano – Pennarossa si apre con il minuto di raccoglimento in onore del padre del presidente del Domagnano Fabiano Piscaglia scomparso nei giorni scorsi. La partita di calcio inizia su ritmi alti, con il Pennarossa molto propositivo alla ricerca del vantaggio. I giallorossi rispondono con la conclusione di Ferraro che Filippo Tordella si allunga per deviare.

Ancora il Domagnano con lo schema su punizione che libera Sopranzi per la conclusione, ancora il portiere del Pennarossa a toccare sul fondo. Prima della fine di tempo anche Bonetti da fuori, altro bel intervento di Filippo Tordella. All'intervallo è 0-0.

Nella ripresa la prima occasione è per il Domagnano. Sul cross dalla destra, Varrella non è preciso nel rinvio e la palla resta in area, Perazzini ha la sfera del vantaggio, ma la spreca. Sul cambio fronte Azzurro libera Pintore al tiro, ma il capitano biancorosso non calcia bene e la palla arriva comoda dalle parte di Papi.

Ancora la squadra di Ricchiuti, con Gregori che ricicla un pallone non rinviato dai giallorossi, per poi concludere in porta, Guglielmi respinge. Superata la mezzora della ripresa il vantaggio del Domagnano. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone rimesso al centro è perfetto per Bonetti che non sbaglia da pochi passi.

Sul finale di partita incide il secondo giallo a Gozzi, che rivitalizza il Pennarossa. A tre dal 90' occasione per la squadra di Chiesanuova con Bezzini pescato in area avversaria. Il neo acquisto biancorosso, nipote dell'ex tecnico del Torino Nedo Sonetti, sbaglia il controllo.

Il Pennarossa ha il merito di provarci fino alla fine e proprio da Bezzini parte il cross che porta alla sfortunata deviazione di Guglielmi verso la propria porta, Papi prova a metterci una pezza ma non è abbastanza, è questa l'autorete che riporta in parità il punteggio. Il finale è ancora più caldo, quando il direttore di gara estrae il secondo rosso per Simone Santi per la spinta all'avversario. Domagnano che finisce in nove, partita che si chiude sull'1-1 e un punto a testa.

