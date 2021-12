ECCELLENZA Un brutto Victor s'inceppa: 0-0 con la Valsanterno Pochissime occasioni a Borgo Tossignano, coi biancazzurri che scendono a -12 dalla Fya Riccione.

Victor San Marino e Valsanterno si prendono un tempo di sterile predominio a testa e il risultato è uno 0-0 giusto e brutto. La peggior partita dell’anno per i biancazzurri, che con la penultima sciupano una di quelle occasioni che non dovevano più sbagliare, in ottica rincorsa alla vetta. Che ora s’allontana, perché la Fya invece vince lo scontro diretto col Cava Ronco e va, seppure con l’asterisco della gara in più, a +12.

A Borgo Tossignano si affrontano i due peggiori attacchi del girone, e si vede. Il primo tempo dà tutto nei primi 4’. Al via Albonetti dentro per il tiro di Gaudenzi, Staniscia blocca facile. Di là Senese crossa teso per Cavini, Pazzini copre bene il palo. Da qui tanto possesso Valsanterno e nulla fino al riposo, al rientro dal quale non cambia niente, se non la squadra che spinge. Ora è il Victor a gestire una ripresa che offre ancora di meno: l’unico brivido arriva al 79°, quando Barone carica dalla distanza e per un attimo illude gli spalti d’averla messa nel sette.

Sipario sul 2021 e testa all’anno nuovo, con la sosta che permetterà a D’Amore di far integrare a pieno gli innesti di mercato. Quelli già fatti – oggi è entrato, senza incidere, solo Carrer – e quelli attesi, ossia il difensore e il centrocampista che il ds Bollini conta di annunciare entro Natale.

