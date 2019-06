Un calcio per l'Africa: quadrangolare a Dogana

Domani mattina alle 10 al campo sportivo di Dogana, quadrangolare giovanile dal titolo " Un calcio per l'Etiopia". Un iniziativa benefica, che vedrà in campo le squadre Under 12 della Federazione Sammarinese, della Juvenes/Dogana e del Rimini Academy. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto per il completamento del reparto di maternità dell' Health Center di Ashira in Etiopia.