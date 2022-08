È tornato il progetto “Un calcio per la pace”, promosso della Federcalcio di San Marino in collaborazione con l'Universal Peace Foundation. In mattinata sedici ragazzi provenienti dall'area israelo-palestinese sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli. Gli adolescenti, ospiti della FSGC nel weekend, saranno impegnati in diverse attività tra cui allenamenti e un'amichevole con coetanei della San Marino Academy.