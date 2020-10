CAMPIONATO Un caso di Covid, rinviata Cosmos-Domagnano

La partita di campionato sammarinese tra Cosmos e Domagnano in programma domani pomeriggio alle 15 a Montecchio è stata rinviata. La decisione è stata presa dalla FSGC in via precauzionale visto un caso di positività nel gruppo squadra di Serravalle.

