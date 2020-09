COVID-19 Un caso di positività nelle giovanili della San Marino Academy In isolamento il calciatore, in quarantena squadra e staff tecnico

È stato riscontrato un caso di positività al Covid 19 in un calciatore delle giovanili della San Marino Academy. Si tratta di un ragazzo italiano, da poco rientrato da una vacanza ma che in attesa dell'esito di un tampone ha continuato ad allenarsi con la squadra del settore giovanile sammarinese. Una volta riscontrata la positività, il calciatore è stato posto in isolamento mentre il resto della squadra e lo staff tecnico sono in quarantena, come da protocollo sanitario.



