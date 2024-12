Un Domagnano mai domo rimonta il San Giovanni in inferiorità

Il San Giovanni chiude l'anno con cinque risultati utili consecutivi, il Domagnano, finisse il campionato oggi sarebbe nei play off. Bel primo tempo con un frizzante San Giovanni alla conclusione con Augusto Rufer Garcia. Rispondono i giallorossi con Angelini. E' una di qua e una di là, si gioca a viso aperto, diagonale Sartini, largo. E' il Domagnano ad avere la prima vera grande occasione con Perazzini che scende bene a sinistra cross in mezzo dove Angelini di testa colpisce il palo esterno. Fioccano le occasioni nei primi 45, dialogo di qualità Corinti, Garcia, il quale prova il tocco sopraffino Colonna in angolo.

Minuto 18 Amati, tra i migliori, per Ferraro, il gol del numero 30 viene annullato per una posizione di fuorigioco, si resta sullo 0-0. E' senza dubbio l'italo/cubano Garcia il più pericolo per la squadra di Tognacci, altra conclusione e nuova risposta di Colonna.

L'ottimo portiere del Domagnano non può nulla sulla traiettoria di Augusto Rufer Garcia poco prima della mezz'ora, gran gol dell'attaccante rossonero. Nella ripresa il San Giovanni ha il demerito di mettersi in controllo un po' troppo presto e soprattutto sembrava ormai incanalata quando la sfida si innervosisce e a farne le spese è il capitano del Domagnano Merendino, espulso per aver colpito un avversario con una testata. Il San Giovanni prova a chiuderla ma è Colonna a tenere vivo il club del centro della Repubblica quando respinge la conclusione di Aprea. Finale straordinario per pathos: Amati offre un'altra palla, l'ennesima, sul piede di Perazzini bravo a tenerla bassa e battere Starna.

Esplode la panchina di un Domagnano che ha sempre creduto nella rimonta. Nel recupero i giallorossi restano anche in 9 doppia ammonizione record a Mezzavillani entrato nella ripresa. Al fischio finale animi che tornano sereni e auguri di natale per tutti. A Montecchio Domagnano – San Giovanni 1-1.