CALCIO SAMMARINESE Un'estate di notti magiche in Europa per i club sammarinesi Nel 2025, tutte e tre le squadre partecipanti hanno ottenuto almeno un risultato positivo. E la Virtus ha sfiorato un'impresa senza precedenti

L'estate 2025 è stata quella in cui il calcio di club sammarinese ha sfiorato il cielo con un dito. La Virtus, dopo aver vinto il secondo scudetto di fila, è arrivata a un passo dal diventare la prima squadra del Titano a qualificarsi per la fase a gironi di una competizione europea. Un sogno, però, infranto sul più bello dal Breidablik.

In prima battuta, la Virtus è stata eliminata dalle qualificazioni alla Champions League dai bosniaci dello Zrinjski, vincenti in casa per 2-1 e a San Marino per 2-0. Passata al tabellone di Conference League, ha superato per la prima volta un turno di qualificazione, ribaltando il 3-2 subito in Moldavia dal Milsami con un 3-0 a casalingo. Nel turno finale ha tenuto bene in Islanda, cedendo solo per 2-1 e l'1-1 che stava maturando nel ritorno contro il Breidablik dopo 41 minuti lasciava tutto aperto, ma la contestatissima espulsione di Zenoni e le due ulteriori reti degli ospiti hanno chiuso la porta.

In Conference erano di scena anche Tre Fiori e La Fiorita. Il Tre Fiori, finalista di Coppa Titano, ha incontrato agli ottavi il Pyunik. All'andata il gol di Manfroni ha acceso l'entusiasmo gialloblù, ma nel ritorno non c'è quasi mai stata storia, con gli armeni avanti per 3-0 già a fine primo tempo. Una piccola speranza si era riaccesa quando Prandelli, al 55', si è presentato sul dischetto per calciare il rigore che avrebbe potuto riaprire tutto, ma sbagliando. E così, il Pyunik ha chiuso la gara sul 5-0 e il discorso qualificazione.

Il cammino europeo si è messo subito in salita per La Fiorita, seconda nello scorso campionato. Contro il Vardar, in Macedonia del Nord, i gialloblù hanno perso per 3-0 subendo tre reti nella ripresa. A ridare un po' di speranza alla squadra di Ceci è stato il gol di Affonso nei primi minuti del ritorno, ma il discorso qualificazione, con la gara che poi è finita 2-2, è tornato rapidamente verso Vardar. La stagione si è perciò conclusa con tre eliminazioni, tuttavia ogni squadra sanmarinese ha ottenuto almeno un risultato utile nel proprio percorso europeo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: