Un francobollo per celebrare la vittoria in Nations League: l'iniziativa di Poste e Fsgc

La maglia della Nazionale di calcio sammarinese diventa un francobollo commemorativo, per celebrare la storica promozione in Lega C di Nations League del novembre 2024. L'iniziativa è stata proposta da Poste San Marino e realizzata in collaborazione con la Federcalcio, con il francobollo che farà parte della serie postale "Sport".

L'immagine ritratta è quella della maglia da gioco, su sfondo azzurro, emessa in tiratura limitata di 25.000 esemplari, dal valore di 4,95 euro ciascuno. Per darle ulteriore risalto, l'iniziativa è stata presentata a Palazzo pubblico, in un'udienza di fronte ai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, che l'hanno definita "un riconoscimento all'impegno, alla determinazione e allo spirito di sacrificio di cui è stata data prova". Inoltre, la Reggenza ha sottolineato la funzione educativa del calcio e il suo ruolo sul piano dell'inclusione, elogiando la crescita del movimento femminile del Titano, sempre più rilevante e strutturato.

"L'idea è venuta da un caro amico che è appassionato di maglie della Nazionale di calcio - spiega il direttore generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici -. Ci ha dato uno spunto e sulla base di questo poi siamo partiti abbracciando un'idea che si è rivelata poi un'ottima intuizione".

Ed è un francobollo in cui presentate una novità...

"Sì, è stampato su carta adesiva floccata, un particolare tessuto che gli dà un effetto velluto. È la prima volta che la filatelia sammarinese adotti questo strumento, quindi serve anche per dare un impulso nuovo a quello che è il mondo filatelico".

Nel suo discorso ha auspicato di continuare la collaborazione con lo sport, magari con la speranza di celebrare insieme altri momenti magici...

"Sì, la filatelia e lo sport hanno bisogno di una collaborazione continua, perché poi con i francobolli rappresentiamo quelli che sono gli ideali e i valori della nostra repubblica, che vengono portati in tutto il mondo".











