Un goal a testa, un punto a testa tra San Giovanni e Fiorentino

Un goal a testa, uno per tempo, vuol dire un punto ciascuno per San Giovanni e Fiorentino, nella terza giornata del Campionato sammarinese. Ad Acquaviva, al vantaggio rossoblù di Fratini risponde il pareggio di Boldrini nella ripresa, per i rossoneri. La partita è vivace e godibile già dai primissimi secondi, con il Fiorentino che sfrutta la coppia d'attacco, stavolta formata da Belward e Ben Kacem, per sfiorare subito l'1-0: cross basso del numero 11, deviazione sotto misura del numero 80 e palla alta di un nulla.

La squadra di Costantini è molto più quadrata rispetto alla gara col Pennarossa, ma al quarto d'ora il San Giovanni rompe l'assedio e manda in porta Gakou, su cui è decisivo Benedettini, chiudendogli lo specchio in uscita. Sul calcio d'angolo seguente, il portiere replica, respingendo il tiro-cross di Boldrini. Dopo un'affannosa fase centrale, il Fiorentino si ripropone in area alla mezzora con Tosse, che però calcia addosso a Casadei, poi, al 38', passa. Gjonaj azzecca il primo calcio d'angolo della gara, mettendolo sulla testa di Fratini che incrocia con una traiettoria alta e dolce, battendo il portiere.

Nella ripresa, Tognacci inverte Zanni e D'Angeli, spostando in attacco l'ex Juvenes Dogana, che cerca subito di far male a Benedettini, trovandolo pronto. Al 9', però, il numero 13 del Fiorentino non è altrettanto reattivo. Dopo una mischia, il pallone esce dall'area e arriva a Boldrini, che calcia dal limite. Il portiere è sulla traiettoria, ma un rimbalzo lo beffa e la conclusione finisce in rete.

Subito il pareggio, i rossoblù rischiano il sorpasso, tre minuti dopo, quando Diop, per accelerare la battuta di una punizione, regala il pallone al San Giovanni e D'Angeli arriva ancora davanti a Benedettini, che si fa immediatamente perdonare l'errore precedente, stoppandolo. Il resto della partita scivola via senza altre particolari occasioni, tra le continue interruzioni per falli e infortuni. Restano però un rigore chiesto a 11 minuti dalla fine dal Fiorentino, per una spinta su Diop, e un goal annullato al San Giovanni, poco dopo, per fuorigioco di D'Angeli dopo una parta provvidenziale di Benedettini. Ad Acquaviva finisce 1-1: il Fiorentino sale a quattro punti in classifica, il San Giovanni, ancora senza vittorie, a due.







