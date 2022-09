Un gol del sammarinese Tosi decide Comacchiese - Victor San Marino

Gol decisivo del centrale sammarinese Alessandro Tosi al 23’ della ripresa. Sembrava stregata la porta di Cotignoli, poi il colpo di testa di Tosi su calcio d’angolo porta la seconda vittoria consecutiva del Victor.

La prima in trasferta del Victor comincia con un leggero ritardo per un problema alla rete difesa da Pazzini. Primo squillo biancoazzurro quando imposta Malo, rifinisce Lazzari, conclude Ambrosini, sfera alta sopra la traversa. Risposta Comacchiese con il buon lavoro di Minieri, conclusione larga. Mengucci lotta e ruba un buon pallone sul traversone, spaccata di Malo sfera che si alza sopra la traversa . Rossoblu in evidenza con il colpo di testa di Teseschi un paio di metri lontano dalla porta di Pazzini. Da qui in poi solo Victor. Malo elude la difesa troppo alta della Comacchiese, conclusione controllata da Cotignoli.

Si salva due volte il portiere rossoblu a cavallo della mezz’ora prima su Ambrosini poi su Marra, sfondamento a destra firmato ancora una volta, Malo. Alberto Malo sempre protagonista, da posizione di centroavanti, si divora il vantaggio. Continua la fiera dell’errore sotto misura, buon lavoro di Marra a destra, radente per Malo che non riesce proprio a centrare la porta. Grandinano occasioni da gol per il Victor, Ambrosini diagonale con il sinistro, la porta è sempre e solo vicina.

Ripresa, punizione Comacchiese sulla respinta della barriera riprende Sorrentino alto. Di la, se ne va Ambrosini, poi però arriva stanco davanti a Cotignoli. Impressionante il numero di occasioni. Malo palo pieno, Ambrosini mette dentro ma per l’assistente in posizione irregolare. Dioh azione solitaria ma fa l’altruista e rimedia solo l’angolo. Il fortino Comacchio crolla sotto il colpo di un sammarinese come Alessandro Tosi . Prima da titolare e primo gol per il difensore centrale di Cassani. Sull’angolo battuto teso da Malo, stacco perentorio del nazionale Under 21 e gol da 3 punti e seconda vittoria consecutiva per il Victor San Marino

Da Comacchio

Lorenzo Giardi