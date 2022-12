Un gol di Traini regala la vittoria al Tre Fiori

Serata fredda a Fiorentino per il debutto dei campioni in carica del Tre Fiori. La squadra di Andy Selva affronta la Virtus, capace al primo turno di eliminare il Cosmos, una della grandi favorite. La prima occasione è proprio dei nero-verdi di Acquaviva con Elia Ciacci, Semprini è attento e mette in angolo. La risposta del Tre Fiori con il sinistro di Rastelli, Passaniti si distende e blocca. La squadra di Bizzotto si affida spesso e volentieri al suo giocatore di maggior talento, Ivan Buonocunto, controllo e sinistro, fuori misura. Minuto 39, Traini si mette in proprio, destro radente, deviato in angolo.

Sul finire di tempo, occasionissima Virtus. Benincasa per Buonocunto che da ottima posizione, si divora il pallone del vantaggio. Ad una manciata di secondi dal riposo, il Tre Fiori sblocca la partita. Sul cross di Rastelli, Battistini sbaglia il controllo e Traini non perdona, firmando il vantaggio dei gialloblu.

Secondo tempo e il Tre Fiori va vicino al raddoppio. Altro errore della difesa di Acquaviva, Falzetta offre a Rastelli il pallone del 2 a 0 ma Passaniti si oppone. La Virtus non ci sta. Contadini dalla distanza, Semprini è reattivo e alza in angolo. Sugli sviluppi del corner, Sorrentino al volo, non trova il bersaglio. Supremazia territoriale degli uomini di Bizzotto ma il Tre Fiori si difende con ordine e non rischia. L'ultimo tentativo della Virtus ancora con Sorrentino ma le speranze nero-verdi di raggiungere il pareggio si spengono sul palo. alla sinistra di Semprini. Un Tre Fiori solido e organizzato vince per 1 a 0 ma la Virtus ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per potersi giocare la qualificazione alle semifinali di Coppa Titano.