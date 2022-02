Un gol per tempo e il Faetano supera il Fiorentino (Video)

Con un gol per tempo il Faetano batte il Fiorentino. Allo Stadio Ezio Conti di Dogana apre le marcature Filippo Tamburini che sfrutta l'ottimo lavoro sulla sinistra di Magno che serve al centro il compagno che deve appoggiare in fondo alla rete. Nella ripresa il raddoppio su calcio di rigore concesso per presunto fallo di Arrigoni su Palazzi. Sul dischetto lo stesso Nicola Palazzi che all'85' firma il raddoppio per il Faetano.

