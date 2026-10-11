Un gran gol di Ruiz nel 2-0 al Domagnano che conferma il Tre Penne capolista

Il Tre Penne riparte da dove aveva finito. La squadra di Giovanni Bonini non sbaglia al rientro dalla sosta e s'impone nella ripresa con un Domagnano organizzato, ma poco incisivo. Allo Stadio Federico Crescentini, la capolista parte bene e con Casadio si fa pericolosa centrando il palo da fuori al 22'. Tre minuti più tardi tocca a Bartoli andare vicino alla rete sugli sviluppi di un'azione sulla destra e da buona posizione, ma la conclusione non è all'altezza. Nel primo tempo il Domagnano è nel colpo di testa di Michelucci da dentro l'area di rigore che Migani blocca. Nella ripresa passano 35 secondi e Ceccaroli è davanti a Maggioli, ma l'attaccante del Tre Penne spara a lato. La squadra di Bonini aumenta i giri del motore e al 5' la girata di testa di Casadio va fuori di pochissimo. Un minuto più tardi il taglio di Bartoli meriterebbe miglior sorte, ma il tocco del numero 77 finisce solo per scheggiare il palo. Legno che si oppone al vantaggio del Domagnano anche al 15' quando la bella azione di Michelucci finisce contro il palo, sulla respinta del quale Bonetti manda alto. Al 18' Maggioli sbaglia il rinvio e favorisce il recupero palla del Tre Penne che porta al cross per Peluso che manda sul fondo. A metà tempo l'intervento di Rigoni porta al secondo giallo e all'espulsione del giocatore del Domagnano. Il Tre Penne va vicino al vantaggio con Islamaj che calcia da dentro l'area ma trova l'opposizione di Maggioli. Il gol che vale l'1-0 è di Ruiz con un gran tiro da fuori che sorprende il portiere del Domagnano e rende più agevole il finale di partita. Anche perché il Tre Penne raddoppia al 39' con Pieri sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Finale di gara per Ruiz che ci riprova con un missile che sbatte contro l'incrocio del pali. Vince il Tre Penne 2-0.







