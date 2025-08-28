FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Un Murata da applausi colpisce 3 legni ma vince il Forca: 1-0 per i macedoni

Ci sono partite che si giocano sul filo dell’equilibrio e vengono decise dagli episodi, in base a come girano. Murata-Forca é una di queste: i bianconeri colpiscono 3 legni, i macedoni - padroni di casa - segnano a inizio ripresa e tanto basta per prendersi un 1-0 che pesa in ottica qualificazione. Anche perché - prendendosi un punto o addirittura 3 - il Murata non avrebbe rubato nulla. Come con lo Yerevan, decisivo Protti in apertura con alcune grandi parate: la più importante sul tentativo al volo di Ismaili. Poi viene fuori il Murata: Moretti converge verso il centro e sfiora il palo. La chance più importante della prima metà di prima frazione é bianconera: solito missile di Jamicic, deviato sulla traversa da Fera. Ancora bene in ripartenza: Busignani intercetta e riparte, non trovando la porta. Match che va a fiammate, tocca di nuovo al Forca con l’estremo difensore Fera che si fa tutto il parquet e passa a centimetri dal bersaglio grosso. Di nuovo protagonista Mattia Protti, con i piedi su Ramadani a salvaguardare lo 0-0. Non si può parlare di gol annullato al Murata quando Ercolani é appostato sul secondo palo e mette dentro, ma il direttore di gara fischia subito dopo la punizione di Mattioli. Di là, fa letteralmente tremare la traversa Zekiri con un missile da lontano.

Buon pari all’intervallo, l’avvio di ripresa però gela i ragazzi di Spada. Seferi infatti trova il vantaggio del Forca dopo soli 37 secondi, colpendo alla prima vera occasione. Il numero 9 prova in fotocopia qualche minuto più tardi, la difesa si salva in qualche modo. Dopo lo shock, il Murata torna a giocare: Busignani dalla distanza, Fera si distende e dice di no. Bianconeri anche sfortunati: giocata da manuale per il ruolo di pivot di Ercolani che si gira e calcia, ancora decisivo Fera con l’aiuto (e che aiuto) del palo. Il Murata é in partita, i macedoni falliscono il doppio colpo del ko prima con lo scavetto alto di Ramadan, poi con quello di Linares Moreno tutto solo davanti a Protti. La dea bendata gira le spalle al Murata: Jamicic da posizione molto defilata centra il palo esterno, e sono 3 in serata. Bianconeri tutto cuore, nel finale ci provano anche con il portiere di movimento e ci vuole un grande Fera a volare sul solito missile di Jamicic. Il palazzetto fischia di paura negli ultimissimi secondi, e questo testimonia la caratura internazionale raggiunto da questo Murata che se la gioca alla pari e cade di misura. Il Forca vola a punteggio pieno e la qualificazione si complica: ma c’è ancora una chance, il Murata proverà a giocarsi le sue carte sabato alle 17.30 contro gli andorrani dell’Encamp (già eliminati) sperando in un passo falso dei macedoni, impegnati con lo Yerevan.



