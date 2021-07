Un'ottima Fiorita fa 1-1, ma non basta

La Fiorita offre una delle più belle prestazioni europee della storia del calcio sammarinese, ma per passare il turno non basta. L'1-1 promuove il Birkirkara, vincente di misura all'andata. Ai punti però meriterebbero i gialloblu, che creano svariate occasioni da gol. Soprattutto nella ripresa, aperta dal vantaggio maltese firmato Montebello e proseguita con l'immediato pareggio Fiorita, una punizione di Amati sulla quale Yankam fa autogol anticipando Di Maio. Da lì in avanti solo gialloblu, che sfiorano il gol che varrebbe i supplementari, in particolare con Pedrelli e Zafferani. Il forcing finale però basta solo per il secondo pari europeo della Fiorita, perché il Birkirkara, pur non avendone più, resiste nell'1-1 e va a sfidare l'Olimpia Lubiana.