CONFERENCE LEAGUE Un'ottima Fiorita fa 1-1, ma non basta Passa il Birkirkara, avanti a inizio ripresa con Montebello e subito ripreso con autogol di Yankam. Da lì in poi è dominio gialloblu, che creano almeno quattro occasioni nitide ma non trovano il raddoppio che varrebbe i supplementari.

La Fiorita offre una delle più belle prestazioni europee della storia del calcio sammarinese, ma per passare il turno non basta. L'1-1 promuove il Birkirkara, vincente di misura all'andata. Ai punti però meriterebbero i gialloblu, che creano svariate occasioni da gol. Soprattutto nella ripresa, aperta dal vantaggio maltese firmato Montebello e proseguita con l'immediato pareggio Fiorita, una punizione di Amati sulla quale Yankam fa autogol anticipando Di Maio. Da lì in avanti solo gialloblu che sfiorano più volte il gol che varrebbe i supplementari, in particolare con Pedrelli e Zafferani. Il forcing finale però basta solo per il secondo pari europeo della Fiorita, perché il Birkirkara, pur non avendone più, resiste nell'1-1 e va a sfidare l'Olimpia Lubiana.

