Un ottimo San Marino cede 2-0 all'Estonia

Gol e punti in classifica, queste le sole cose che mancano a un San Marino che in Estonia esce sconfitto 2-0 ma non abbattuto, almeno nel gioco. I baltici si assicurano la vittoria con due reti nel primo tempo, firmate da Kirss al 24° e da Tamm al 32°. San Marino lì per lì barcolla ma poi si riassesta, alza il baricentro e nella ripresa a tratti è dominante, con l'Estonia che, a parte un paio di sortite iniziali, non si fanno mai pericolosi. Anzi sono i biancazzurri ad avere l'occasionissima per l'accorcio con la fuga a campo aperto di Hirsch, che salta il portiere e poi, sulla conclusione, si ritrova murato sulla riga da Paskotsi.