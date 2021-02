NAZIONALE Un po' di San Marino in Azzurro Tra le convocate di Enrico Sbardella anche Letizia Musolino e le due juventine Chiara Beccari e Nicole Arcangeli.

Un po' di San Marino in Azzurro.

C'è anche un po' di San Marino tra le convocate del ct Enrico Sbardella per l'Italia under 19. La centrocampista della San Marino Academy Letizia Musolino fa parte del gruppo delle convocate di Sbardella per il raduno di Tirrenia dal 14 al 21 febbraio, Tra le 25 giocatrici anche la sammarinese Chiara Beccari e la romagnola Nicole Arcangeli, entrambe attaccanti della Juventus.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Il primo appuntamento di questa stagione per l’Under 19 femminile è con le qualificazioni europee che si giocheranno ad aprile in Serbia, dove le Azzurrine scenderanno in campo il 7, il 10 e il 13 contro Andorra, Ucraina e le padrone di casa.











I più letti della settimana: