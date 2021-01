Un po' di San Marino nei 60 anni dell'album Panini

60 anni di storia, di passione e collezione, per la raccolta più amata di sempre dai giovani e non solo. I Calciatori Panini festeggiano i primi 60 anni con un album bellissimo che parla anche un po' di San Marino. Nelle 132 pagine tutte da sfogliare, la sezione dedicata al calcio femminile si colora anche del biancoazzurro della San Marino Academy.





La squadra femminile della FSGC è alla prima storica partecipazione in serie A e debutta così anche nell'album più famoso del mondo. 132 pagine dalla serie A alla serie D, tra presente e passato del calcio attraverso anche le copertine che hanno segnato i primi 60 anni dei Calciatori Panini. A pagina 106 la San Marino Academy, con la squadra di Alain Conte tra Roma e Sassuolo. La foto scattata al San Marino Stadium, con il Monte Titano sullo sfondo, per la prima volta di una squadra di calcio sammarinese nel massimo campionato femminile. Una figurina già da collezione per gli amanti del settore, che nei 60 anni della storia dell'album Panini hanno già avuto a che fare con San Marino. Da Dante Maiani a Claudio Maiani, passando naturalmente per Massimo Bonini e Marco Macina. Una passione che continua nel tempo e che anno dopo anno racconta i campionati di calcio dalla serie A alla serie D. 748 figurine tutte da cercare e collezionare, per una passione nata grazie alla nota azienda modenese nella stagione 1961/1962 con il primo storico album.