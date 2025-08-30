CAMPIONATO SAMMARINESE Un punto a testa per Libertas e Academy, all'esordio La squadra di Di Maio gioca meglio, ma Manzaroli para quasi tutto. Decidono i goal di Osayande e Ciacci

L'Academy crea, Manzaroli para e a Dogana regna l'equilibrio. La prima partita del campionato sammarinese finisce 1-1. A inaugurare la nuova stagione calcistica sul Titano sono Libertas e San Marino Academy, che si prendono un punto a testa grazie a un goal per tempo: del rientrante Osayande, per il club di Borgo, e di Ciacci, per i loro avversari.

La squadra di Roberto Di Maio, promosso dalla primavera, è già un bel vedere, con trame interessanti, una discreta organizzazione difensiva e la voglia di giocare sempre il pallone. Quella di Buda ha bisogno di registrarsi un po' in tutti i reparti, ma va detto che 19 dei 27 giocatori in rosa siano nuovi e che, con un po' più di precisione in fase di rifinitura, potrebbe essere molto più pericolosa in contropiede.

Dopo un'occasione fallita da Marfella e una parata di Manzaroli sull'iniziativa di Bugli, è Osayande a sbloccare la sfida. Con un movimento manda fuori tempo il marcatore su lancio dalla difesa, poi controlla e fa tutto da solo, entrando in area, lasciando lì la difesa e bucando un non perfetto Borasco. L'Academy reagisce subito e nel recupero sfiora il pari, che Manzaroli le nega con una super parata su Marfella.

Nella ripresa s'invertono le parti: la Libertas la fa da padrone per sette minuti, senza segnare, e l'Academy colpisce nel momento più difficile. Angolo da destra di Della Balda, colpo di testa di Ciacci e palla che scavalca Manzaroli, entrando in rete. Subito il pareggio, la Libertas risponde con delle iniziative isolate di Osayande, ma poi perde incisività e lascia campo alla squadra di Di Maio.

Al quarto d'ora c'è una ripartenza a due, su buco della difesa amaranto, con Manzaroli che esce benissimo e chiude la porta a Molinari. Poi Rigoni cicca l'intervento su un lancio lungo e innesca Marco Gasperoni, ancora una volta chiuso dal portiere della Libertas in angolo. Infine, lo stesso numero 16 arriva alla conclusione dall'area piccola, dopo un'azione manovrata, ma sfiora soltanto il palo. L'ultima occasione è un tiro-cross che Manzaroli alza in calcio d'angolo. A Dogana, la prima sfida dell'anno, finisce in parità.

