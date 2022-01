Un quinquennio che fa 90: il libro del calcio sammarinese presentato alla Reggenza La nona pubblicazione FSGC, a cura di Elia Gorini in collaborazione con Luca Pelliccioni e Alberto Menghi, racconta un periodo del pallone biancazzurro ricco di risultati importanti su tutti i fronti.

Un appuntamento ormai tradizionale slittato di un anno causa pandemia e diventato, così, doppiamente speciale. Perché la nona pubblicazione editoriale della Federcalcio Sammarinese stavolta tratta di un quinquennio, che per di più coincide, nel suo epilogo, col 90° anniversario FSGC. E dunque ecco Il calcio sammarinese 2016-2021 I nostri primi 90 anni, a cura di Elia Gorini con la collaborazione di Luca Pelliccioni e Alberto Menghi, presentato in udienza davanti ai Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini. Presenti anche i vertici della Federcalcio, il presidente del CONS Gian Primo Giardi e il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, intervenuto al pari del presidente FSGC Marco Tura.

La dedica al 90° anniversario sta in primis nell'immagine di copertina, in bianco-arancio-viola come la divisa speciale della Nazionale che omaggia la prima storica bandiera di San Marino. E tra le pagine di questo tomo di spessore di sono foto, tabellini e racconti di 5 anni densi di momenti salienti: due passaggi del turno storici, del Tre Fiori nell'Europa League 2018 e della Nazionale di futsal nelle qualificazioni europee nel 2020; la promozione in Serie A femminile della San Marino Academy sempre nel 2020; il girone della fase finale dell'Europeo U21 giocato in parte al San Marino Stadium, nel 2019; i pareggi di Nations League contro Liechtenstein e Gibilterra della Nazionale di calcio. “90 anni rappresentano un traguardo importante – recita il discorso reggenziale – un traguardo di cui essere fieri e orgogliosi per i significativi successi e risultati ad oggi conseguiti”.

[Banner_Google_ADS]



Video Gallery

I più letti della settimana: