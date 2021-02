Un San Marino Stadium per "tutti" Il progetto finanziato da FSGC e UEFA, punta ad abbattere le barriere per rendere ancor più accessibile lo stadio.

Un San Marino Stadium per "tutti".

Parte il nuovo progetto “Stadium for All”, finanziato congiuntamente dalla Federcalcio di San Marino e dal Programma di Responsabilità Sociale (FSR) individuato all’interno di HatTrick IV. L’obiettivo, centrato, è stato quello di rimuovere le barriere esistenti allo Stadium, in modo da offrire a qualsiasi tifoso un’esperienza appagante. Un progetto rivolto al superamento degli ostacoli fisici per tifosi con disabilità motorie, attraverso l’installazione di un ascensore che consenta l’accesso diretto agli spazi dedicati, servoscala per il raggiungimento della tribuna, servizi dedicati e orientati a fornire un servizio per tifosi ipovedenti o non vedenti attraverso l’acquisto di attrezzatura dedicata al commento audio-descrittivo, sviluppato in seguito ad un corso ad hoc indirizzato tanto a giornalisti, quanto a volontari.

[Banner_Google_ADS]



Oltre 40 Disability Access Officer hanno preso parte al terzo meeting organizzato dal CAFE (Centre for Access to Football in Europe). Tra questi anche Andrea Zoppis per la Federcalcio di San Marino. Due giorni in collegamento remoto, durante i quali i DAOs di tutta Europa hanno potuto condividere idee, progetti e modelli virtuosi – definiti in gergo “best practices”.



I più letti della settimana: