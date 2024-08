Un successo anche il secondo San Marino Academy Party

Decisamente buona anche la seconda del San Marino Academy Party, la kermesse inaugurata la scorsa estate per presentare le squadre al pubblico in vista della stagione ventura e replicata con pari successo anche ieri sera, quando sul manto del San Marino Stadium hanno sfilato i quindici gruppi squadra dei quali si compone la amplissima famiglia biancoazzurra.

L’occasione è stata utile anche per dare notizia delle new entries, delle conferme o dello spostamento di pedine all’interno dei quadri tecnici afferenti ai tre settori nei quali si concentra l’attività della San Marino Academy: il calcio maschile, il calcio femminile ed il futsal. Dopo la sfilata dei gruppi squadra, la parola è passata al presidente della FSGC Marco Tura, che ha espresso soddisfazione e gratitudine per quel che la San Marino Academy ha saputo fare fino ad oggi per la crescita dei propri tesserati e delle propri tesserate – naturalmente anche in funzione delle Nazionali – ma ha rivolto subito lo sguardo agli obiettivi futuri, ad iniziare da quelli di una stagione 2024-25 che si preannuncia al solito interessantissima e in vista della quale il numero uno della Federcalcio ha tenuto a rivolgere i propri migliori auspici.

Scandita dai ritmi e dalla verve del conduttore Michele Sapignoli, l’evento “sul campo” si è concluso con un omaggio a Yesica Menin, storico capitano della Prima Squadra femminile, di recente passata dal ruolo di calciatrice a quello di Team Manager. E proprio a Menin è stato chiesto di dare l’annuncio ufficiale dell’apertura della stagione 2024-25.