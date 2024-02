FUTSAL Un super Busignani trascina la Nazionale al successo contro la Svizzera Il giocatore sammarinese è stato autore di un fantastico poker

Altri quattro gol per la Nazionale Sammarinese di futsal alla February Cup di Labin. E stavolta il bottino è quello pieno. Non servono rimonte per avere ragione della Svizzera, sotto nel punteggio per tutta la gara e in grado di mettere un po’ di pressione ai ragazzi di Osimani solo nella parte finale del secondo tempo, dopo essere stata costretta, ad un certo punto, a far fronte addirittura ad uno 0-3. I Titani, però, non sbandano. Sulla sirena arriva anche il rigore che Busignani tramuta nel sigillo definitivo, regalando a sé stesso il quarto gol di giornata, il sesto complessivo nel torneo e, soprattutto, una bella e meritata vittoria alla Selezione del Titano dopo il pareggio del giorno precedente con Malta.

