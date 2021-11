COPPA TITANO Un super Domagnano stende il Tre Penne La squadra di Mancini vince 2 a 0

Arriva da Montecchio la sorpresa dei quarti di finale di Coppa Titano. Il Domagnano supera per 2 a 0 il Tre Penne ed ora servirà un impresa alla squadra di Stefano Ceci per capovolgere il risultato nella gara di ritorno, in programma l'8 dicembre. Ben messa in campo e con la giusta determinazione, la compagine di Massimo Mancini si rende pericolosa poco dopo la mezz'ora, quando il traversone di Mattia Ceccaroli accarezza la parte superiore della traversa. Un minuto dopo, palla gol per Badalassi ma è bravissimo Colonna ad opporsi alla conclusione dell'attaccante del Tre Penne. Si va al riposo sul nulla di fatto ma al primo minuto del secondo tempo, il Domagnano sblocca il risultato. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Parma anticipa tutti ed infila la porta avversaria. Poco reattiva la retroguardia della squadra biancoazzurra. Ti aspetti la reazione veemente degli uomini di Ceci ed invece arriva il raddoppio del Domagnano. Splendido il suggerimento di Fancellu per Gabellini che di testa infila nell'angolo lontano della porta difesa da Zambetti. Sotto di due gol, la capolista del campionato ha un impennata d'orgoglio ma non è nemmeno fortunata, quando Badalassi centra il palo alla destra di Colonna. L'ultima, clamorosa opportunità, capita sui piedi del difensore Vandi che da due passi, mette incredibilmente sul fondo. Il Domagnano vince 2 a 0 ed ora per il Tre Penne la strada verso le semifinali, è davvero tutta in salita.

