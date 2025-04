CAMPIONATO SAMMARINESE Un super Mazzotti lancia La Fiorita: 3-0 al Fiorentino Doppietta per il difensore e rete di Affonso, nella 27a giornata. I gialloblù restano a -5 dalla Virtus. Sprofonda la squadra di Tarini, che ora rischia anche l'8° posto

Grazie a un Marco Mazzotti in formato Marco Materazzi e agli errori sotto porta del Fiorentino, La Fiorita vince ancora e continua a sperare nello scudetto. Una doppietta del difensore centrale, sommata alla rete di Affonso, trascina la squadra di Ceci al successo per 3-0, che la mantiene a -5 dalla Virtus. Oltre all'eliminazione dal torneo, la semifinale di Coppa Titano aveva lasciato anche alcuni strascichi dal punto di vista fisico per La Fiorita. Ceci allora ripropone la difesa a 4 e il tridente, lanciando Zavoli in porta, per sfidare il Fiorentino e il fortissimo vento di Montecchio, che complica le cose a entrambe le formazioni. Ne esce così un primo tempo con poche occasioni. Zero, quelle create dal Fiorentino, rare anche quelle de La Fiorita. La prima arriva al 4', quando Zaccaria appoggia per Ambrosini in area piccola, ma la sua conclusione è smorzata e poi bloccata da Berardi. La seconda cade alla mezzora: lo stesso Ambrosini crossa da destra, Zaccaria aggancia e lascia lì per la conclusione di Massari, che spara alto in acrobazia.

Si va così alla ripresa, con il Fiorentino che si sveglia prova subito a portarsi avanti. Sull'imbucata di Abouzziane arriva Dolcini, che stoppa e calcia dal limite, palla a lato. Un minuto dopo, La Fiorita passa. Su angolo, Mazzotti manca la deviazione vincente, ma resta in area. L'azione prosegue, il controcross di Gasperoni è involontariamente prolungato da Diagne e finisce sulla testa del difensore centrale che da due passi insacca di testa l'1-0. Incassato lo svantaggio, il Fiorentino si getta all'attacco. Al 9' Belward, azionato da Boubacar Diop sulla destra, si presenta all'1 contro 1 con Zavoli in area, vinto dal portiere con una parata strepitosa. Al 12' Abouzziane sfida Mazzotti sulla fascia opposta, entra in area e calcia di sinistro, trovando solo l'esterno della rete. Sulla ripartenza, La Fiorita colpisce ancora. Ambrosini combina con Zaccaria a centrocampo e crea un corridoio per Affonso. Il centrocampista ne vede l'inserimento, lo serve e il numero 17 trova il pallonetto vincente anticipando l'uscita di Berardi.

Il Fiorentino accusa il colpo, ma non molla, e al 62' crea una doppia occasione. Dolcini riceve al limite e conclude. La sfera, deviata, punta all'incrocio, ma Zavoli ci arriva in tuffo. Sul seguente calcio d'angolo Riccardi si perde Belward che può calciare da due passi, ma colpisce malissimo. Con i rossoblù incapaci di segnare, la masterclass di cinismo de La Fiorita si conclude al 72' con il terzo goal, ancora su angolo. Stacco di testa di Olcese, super parata di Berardi e Mazzotti è ancora lì, un'altra volta, a ribadire in rete la respinta. Sesto goal in campionato per lui. Stavolta, il Fiorentino non riesce a reagire e va al tappeto. Finisce 3-0 per La Fiorita, che mantiene viva una piccola speranza di rimonta sulla Virtus. È notte fonda per il Fiorentino, senza vittorie da nove turni e ormai nel mirino del Murata.

